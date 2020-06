Vi har sagt det før, men DET HER er altså den bedste Porsche nogensinde!

4 | Hold nu k... den kører godt!?!

Når du så har kørt en aftentur, så kig lige på dig selv, og se dit udtryk. Billedet nedenunder er et selvportræt, efter at jeg selv kørte en aftentur i den nye Porsche 718 Cayman GT4 for hold nu k... hvor er den fantastisk.

De 420 hk, som motoren er opgraderet til (den gamle GT4 havde 35 hk mindre) kan faktisk godt mærkes. Og fordi det stadig (og heldigvis for det da) er en sugemotor, skal den prygles ud af skalaen for at præstere sig fulde.

I de større Porsche'er er det svært at udnytte dem på offentlige landeveje, hvor hastigheden hurtigt bliver for vild. I 718 Cayman GT4 er effekten lige tilpas til, at du kan have det sjovt, uden at frygte en tur i brummen.