Ny Porsche 911 Carrera S rammer 100 km/t på 3,5 sek.

Hvad er nyt på ottende generation 911? Den ligner jo den gamle...

På billeder kan det være svært at se den store forskel, men du er ikke i tvivl om at der er tale om en ny bil, når de to generationer holder side om side. Den nye 911 ser mere muskuløs ud med sine bredere skærme og frontklappen går helt ned til forkofangeren, som en designhilsen til den allerførste 911 fra 1963.Forlygterne er også blevet runde i stedet for ellipseformede og baglygterne sidder i et smalt LED-bånd, der breder sig over hele bagenden. Modellen er vokset 2 cm i længden og har fået 45 mm større sporvidde foran. Og så er det slut med at de firehjulstrukne 911'ere udstyres med bredere karrosseri. Alle 911'ere i den nye generation har samme karrosseri, som er blevet 12 kg lettere ved at bruge mere aluminium i stedet for stål. Den samlede vægt er i øvrigt steget med omkring 50 kg.