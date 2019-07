"Porsche hviler aldrig på laurbærrene," siger Pascal Zurlinden, Director GT Factory Motorsport.

“Vi har analyseret data fra både fabriksteamet og private teams. Vore ingeniører har noteret, hvor der er mulighed for små og store forbedringer, og vi har gjort fremskidt inden for hvor nem, bilen er at køre, stabilitet og hvor nem, bilen er at servicere. 95 pct. af bilen er ny. Det eneste genbruge fra 2019-bilen er forlygterne bremsesystemet, koblingen, førerstolen og dele af affjedringen. De første test er forløbet efter planen, og vi glæder os til 2019/2020 FIA WEC-sæsonen." lyder det.