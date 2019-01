Nu kommer den vilde Porsche Cayman med seks cylindre og 425 hk!

Fås i to versioner

Racerbilen låner forhjulsophæng fra Porsche 911 GT3 Cup, stopper med 380 mm stålbremseskiver og har et enkelt Recaro racersæde og et fuldsvejset bur i kabinen.



Den tilbydes i to versioner. "Trackday"-versionen henvender sig til amatør-raceren med et fast støddæmper-setup, aircondition, ildslukker og sikkerhedsbenzintank. Den kan serviceres hos Porsche forhandler og koster 134.000 Euro, hvilket svarer til omkring 1.250.800 kr. inkl. moms.



“Competition”-versionen er til mere seriøse racerkørere og skræddersys til nationale og internationale racerserier med justerbare støddæmpere, en større sikkerhedstank, et bremsesystem med justerbar balance, integrerede trykluftsdonkrafte, et rat med snap-lås og et automatisk brandslukningsanlæg.



Prisen er 157.000 Euro, svarende til 1.465.496 kr. inkl. moms. Bilerne kan bestilles nu og de første eksemplarer leveres til februar. Begge biler er ikke godkendt til kørsel på vej.



I løbet af 2019 forventer vi at se gadeversionen Porsche 718 Cayman GT4, stylet i stil med racerbilen og udstyret med den eftertragtede 6-cylindrede boksermotor.