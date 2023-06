Hyperbil med 1.500+ hk: Porsche’s nye logo får debut på vild konceptbil

3. Mission X skal sætte nye standarder for opladning

Porsche Mission X skal, hvis den går i produktion, udstyres med et 900 volt-system, der skal muliggøre, at den kan lade næsten dobbelt så hurtigt som Porsche Taycan Turbo S, der kan trække op til 270 kW med et 800 volt-system.

Og hvad så, kan man spørge? Det er en konceptbil, der kun måske bliver produceret i en eller anden version. Men det er interessant, at Porsche dels mener, at man kan producere forholdsvis lette elbiler med sportslige egenskaber. Det lover godt for den kommende elektriske Porsche Boxster/Cayman.

Og dels er det spændende, at Porsche tilsyneladende barsler med markant hurtigere opladning, end vi hidtil har set.