Le Mans-vinder Christensen kan sikre Porsche verdensmesterskabet i weekenden

"Feltet er virkelig blevet tæt og der er ikke nogle, der ikke kan kæmpe med om sejren på Spa. Som vi så ved sidste afdeling på Sebring, så er det ganske små fejl, der kan blive afgørende. Vi havde en defekt baglygte, der skulle skiftes ved vores pitstop og den smule ekstra tid det kostede, betød at vi var ude af kampen om sejren. Men vi kører for at vinde og det mener jeg også vi kan," siger Michael Christensen.

Vildt at vi allerede kan vinde nu

"Vejret ser ud til at blive rigtig koldt med regn og der har vi en god bil. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi sikrer konstruktørernes VM til Porsche. Med den konkurrence der har været i VM, så er det for vildt, at vi allerede nu har chancen for at sikre verdensmesterskabet og det vil være stort. Kevin (Estre - red.) og jeg har også chancen for at vinde verdensmesterskabet for kørere, men der er alt for meget der skal flaske sig, så vi vil bare koncentrere os om, at få det bedst mulige resultat og forhåbentligt have udbygget føringen forud for Le Mans".