Krigen fortsætter: Denne Porsche har lige smadret en rekord på Nürburgring

Nyt Performance Kit

Det er en kendsgerning, at bilfabrikanter med racerløb i deres DNA ofte giver sig i kast med at sætte hurtige tider rundt på Nürburgringen. Det er derfor ingen overraskelse, at Porsche har haft deres 911 GT2 RS rundt på banen. Det sker i takt med, at Porsche lancerer deres nye “Manthey Performance Kit”, hvis effekt naturligvis også skulle testes på Nürburgringen. Sættet består af en række performanceorienterede opgraderinger, som blandt andet sikrer bilen væsentligt mere downforce.