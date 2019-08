Kopi-reservedele er et stort problem for Porsche

Piratkopiering er et stort problem for store firmaer verden over. Gang på gang bliver produkter kopieret og det gælder også for Porsche. De har oplevet en eksplosiv stigning i kopiering af deres produkter, og anslår at 80 pct. af de kopierede produkter stammer fra Kina.

Det er ikke bare Porsche merchandise og accessories de kopierer. De kopierer også reservedel til Porsche’s modeller, og forsøger at sælge dem som originale reservedele. Dette sker primært via Ebay, Amazon og Alibaba, hvilket kan gøre det vanskeligt at spore fabrikken. Derfor har Porsche ansat tre specialister, hvis eneste formål er at finde frem til piratkopister, der kopierer Porsche-produkter.

Det kan dog være en ret svær opgave at fange det hele.

“For 10 år siden kunne man beslaglægge hele containere med kopiprodukter i Hamborg havn. I dag sendes mange af produkterne i små pakker via posten, hvilket betyder, at man sjældent beslaglægger store partier idag” forklarer Michaela Stoiber, som er Porsche kopi-agent.