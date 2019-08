Køb Kevin Magnussens gamle 911 Turbo

Kevin Magnussen sælger sin 100 pct. originale Porsche 930 Turbo. Kevins 930 Turbo er produceret i december 1977 og er derfor blandt en af de absolut første eksemplarer fra modelåret 1978.

Kendere vil vide, at 1978 var et skelsættende år for 930 Turbo. Det var nemlig året hvor Porsche opgraderede motoren fra en 3,0-liters til en større 3,3-liters motor med ladeluftkøler og 300 hestekræfter.

Fra 1978 får 930 Turbo samtidig et sæt større bremser, som var inspireret af racerbilen Porsche 917, der kørte på Le Mans, Daytona og andre legendariske racerbaner.