Klumme: En fantastisk gensyn med en af vores tyske helte

Myldretid på Nørrebro i en 911 GT3

Gennem myldretiden på Nørrebro triller vi næsten uden drama. Når man finder ud af at bruge speederen som et instrument, går det okay, mens man giver thumbs up tilbage, vinker til børnehavebørn og nikker til de biltosser, der begejstres over at se en GT3.

Årsagen til, at den blev en suveræn vinder af Handling Day i 2015, blev beskrevet i magasinet af Frederik T. Frey: “For at forstå, hvor fantastisk 911 GT3 er, skal man kigge alle andre steder end på papiret, hvor den hverken er den hurtigste eller kraftigste bil i feltet. Det er bag rattet, at ­Porsche’n begynder at give mening, og når dækkene møder baneasfalten, falder brikkerne for alvor på plads.”

Der står også noget om en motor, der tager helt utroligt mange omdrejninger, men jeg er glad for mit kørekort og skal ikke udfordre det på motorvejen, hvor boxeren ved 130 km/t i syvende gear kører med knapt 3.000 o/min.