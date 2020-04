Du vil have en klassisk Porsche, men med navigation og Apple CarPlay? Så gerne!

Youngtimere må også være med

Har du ligesom vores redaktionschef Anders Richter forenet dig med lygtedesignet på en 996, så er der også håb for dig. PCCM Plus er nemlig lavet som en 2-DIN-enhed, der foruden 996 passer til første generation Boxster og Boxster S (986). Her måler touchskærmen 7", ligesom du både har mulighed for tilslutning via Apple CarPlay Android Auto.

