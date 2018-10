Kom indenfor hos Porsche-legenden, Walter Röhrl

Röhrl er helt afslappet her på sin hjemegn. Om aftenen kan man ofte finde ham på spisestedet Sunny Hill, hvor han får rejesalat, serveret af vennen Tom. Röhrl er også stamkunde på kroen Angerhof længere nede ad vejen.

Masser af Porsche-kørere finder hertil, når de har fået færten af paradiset i skoven, der lokker med glatte veje, bløde kurver og udfordrende bjergpas – et lille stykke Nürburgring.

Ved Hotel Schmelmerhof i Rettenbach stopper vi for at smage deres friske cham- pignoner. Under desserten lader ejeren os vide, at en europæisk konge, der somme tider besøger området for at vandre i ubemærkethed, har efterspurgt en køretur med Walter ved lejlighed. Ingen problemer, Röhrl er der altid for sine fans, om det så er en slagterlærling eller en prins.



Måske vil han bruge denne fantastiske grønne 911 Turbo fra 1976 til at imponere sin passager med det blå blod. Den stammer fra Porsche’s eget museum og var oprindeligt Ferry Porsches privatbil.

Men der er ingen tvivl om, at Walter ville elske at have denne bil i sin garage. Og den ville passe godt ind, for han ejer endnu ikke en grøn 911. Derimod er der en gul Carrera fra 1973, En sølvfarvet 3,3 Turbo fra 1981, En sort 964 RS og to åbne G-serie biler: En rød Cabriolet og en Speedster.