Hopla! Her er historien om den flyvende Porsche i Bil Magasinet

Det er let nok at få en bil til at lette: Du skal bare køre over et hop med tilstrækkelig fart og sørge for, at der er fri bane på den anden side.

Kunsten er at ramme en hastighed, der er tilstrækkelig til, at bilen letter, men samtidig ikke er så høj, at fjedrene på forakslen går helt i bund, når du lander – så kan det nemlig blive svært at holde kursen.

Det problem har man ikke i den hvide Porsche, som vi har lånt af bilmanden Jan Kalmar. Det var en bil fra hans Kalmar Automotive, vi havde på forsiden af Bil Magasinet for nylig (bestilt af Tom K), mens den, vi har fat i her, er inspireret af bilerne fra det klassiske Paris-­Dakar-løb. Den er hævet 70 mm i forhold til originalen og har særlige lange og bløde fjedre, der tager imod den pludselige bratte stigning uden at gå bund.

Flyvende Porsche med selvtillid

De første par forsøg kører jeg 30-40 km/t over broen og det er da meget sjovt, men der skal mere fart på. Ved 50 km/t letter den lidt og ved 55 km/t går det bedre, men det helt rigtige billede er ved præcis 60 km/t.

Her flyver bilen lidt over et sekund, lander på fire poter som en kat og træder forsigtigt ned på grusvejen igen. Den fortsætter uden at slingre, og det er vildt at opleve med så bløde fjedre. En flyvende bil med selvtillid!