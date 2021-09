Her er Porsche-modellen, du sikkert ikke kender

C88 var en prototype designet til det kinesiske marked i 1994 af Porsche som deres bud på den kinesiske regerings opfordring til en række internationale bilproducenter om at skabe en ny serie biler.

C88 blev skabt på bare fire måneder af Porsche-ingeniører og blev vist til offentligheden på Beijing Auto Show i 1994. Prototypen holder nu på Porsche Museum i Stuttgart.

Det skriver Boosted.dk.

I modsætning til andre Porsche-modeller havde C88 ikke noget Porsche-logo nogen steder. Porsche gjorde meget ud af at please kineserne, så bilen blev designet med kun et enkelt indbygget barnesæde – hvilket skulle afspejle den kinesiske et-barns-politik dengang.

