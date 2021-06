Helligbrøde: Porsche 964 med 507 hk og en grum hemmelighed

Porsche 911 er et benzin-ikon

For hvert menneske med benzin i blodet findes en bil, der symboliserer alt det gode ved forbrændingsmotoren. For nogle er det en Ferrari F40, andre forguder Ford Mustang, mens et tredje hold sætter en gammel Nissan højest på deres liste. Én bil, der spiller denne rolle for rigtig mange, er Porsche's 964-generation af den anerkendte 911.

Det er formegentlig derfor, Steen Bachmann reagerer med at råbe 'blasfemi!' til hele redaktionen, da han en fredag morgen tænder computeren. Her toner nemlig en 964 frem, der har fået revet enhver snert af benzindrift ud af karossen, og fået det erstattet med en 500-hestes elmotor, der kører på batteri. Den hedder Everrati Signature.