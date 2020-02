Første tur i den nye Porsche Macan GTS som er en SUV, der kører formidabelt

Hvad er nyt i Porsche Macan GTS?

GTS er seneste variant af den nye Porsche Macan. GTS-begrebet sidder kun på de mest sportslige varianter i Porsche's modelprogram og betyder først og fremmest dynamiske køreegenskaber. Ikke mindst i Macan, der kommer med 15 mm sænket undervogn. Undervognen er samtidig aktiv og med til at gøre Macan til en af de mest sportslige og bedst kørende i klassen af SUV’er.

Det tunge styretøj, stabiliteten og en adræt lethed igennem en hurtig svingkombination er med til at gøre Macan til en vinder, når vejen slår knuder. Macan GTS kan være årsag til meget store smil.