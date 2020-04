Endelig! Porsche Taycan møder ærkerivalen Tesla Model S på dansk jord

Porsche Taycan og Tesla Model S er to af de mest interessante elbiler på det danske marked lige nu. Derfor har vi samlet de to for at gennemgå dem på fem kritiske punkter.

1. Præstationer

Når vi snakker præstationer, er det mest interessant at kigge på de to hurtigste varianter af elbilerne: Tesla Model S 100D Performance og Porsche Taycan Turbo S.





Før vi dykker ned i tallene, kan vi med hånden på hjertet sige, at man får ondt i hovedet, hvis man gentagende gange accelererer med fuld power i begge biler – SÅ hurtige er de. Den amerikanske Tesla er 2,6 sekunder om at nå 100 km/t. To tiendedele af et sekund efter rammer Porsche Taycan Turbo S samme hastighed. Tophastighederne er næsten identiske med 260 km/t og 261 km/t for hhv. Porsche'n og Tesla'en.