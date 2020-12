Nu bliver det lettere at designe din Porsche fra TECHART

Porsche 911 fra Techart visualiseret

TECHART har forbedret deres 3D designer for alle 992-ejere og fans. Der er nu mulighed for at konfigurere både den normale og Turbo varianten af Porsche 911. Efter man har valgt model, kan man gå i krig med Techarts mange muligheder.

Du kan ændre karrosserifarve, aerokit, hjul, udvendige trimmer, kulfiberdele, udstødningsspidser, kørehøjde og meget mere ned til mindste detalje. Mens man sidder og leger med Techarts designelementer, kan man altid gå tilbage til en standard Porsche 911 Turbo.