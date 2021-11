Denne Porsche burde sælge for mange millioner - men det gør den bare ikke

Kuriøs liste af tidligere ejere

Bag rattet af netop dette støvgule eksemplar sad imidlertid den brasilianske Formel 1-kører Emerson Fittipaldi, som senere kunne kalde sig dobbelt verdensmester i Formel 1. Fittipaldi sikrede sig endda pole i løbet, og senere stillede bilen også til 24-timersløbet på Daytona og 12-timersløbet på Sebring og en lang række andre løb i den amerikanske IMSA-serie.

Den berømte Porsche blev herefter overtaget af en anden personlighed, som muligvis var endnu mere berømt – om end for noget helt andet end motorsport: Pablo Escobar.

Den colombianske gangster tjente milliarder på at smugle kokain til USA i halvfjerdserne og firserne. I sin storhedstid blev han vurderet til at være en af verdens rigeste personer. Men udover at drive verdens største narkokartel, fandt han altså også tid til at dyrke sin kærlighed for biler og motorcykler ved at deltage i amatørracerløb.

Escobar købte den ikoniske Porsche via en amerikansk forhandler i 1979. Efter modtagelsen lod narkohandleren den straks ombygge i stil med Le Mans-raceren 935, datidens racerversion af den brutale 911 Turbo. Han dekorerede naturligvis også bilen med sit navn, så konkurrenterne var klar over, hvem der skulle vinde løbet. For ingen turde jo lægge sig ud med den iskolde narkohandler.

Op gennem firserne forstærkedes indsatsen på at fange Escobar. Han måtte derfor krybe i skjul og opgive racerkarrieren. I stedet blev hans Porsche overtaget af en anden columbianer ved navn Sergio Garcia, som stillede op til forskellige løb helt frem til 1992 – året før blev Escobar endeligt blev fanget og likvideret af myndighederne.