11 varianter af Porsche 911, som NØRDERNE ELSKER at savle over

3. PORSCHE 911 S TYPE 915 – 1970

Sportsvogn med plads til fire granvoksne mænd

For at opnå den nu ikoniske 911-form var der ikke plads til andet end børn på de sparsomme bagsæder i en Porsche 911. Men da fabrikken konstant udviklede på nye idéer, lavede de et forsøg med at forlænge akselafstanden på en 911 med 35 cm. Operationen var sådan set nem nok, da motoren lå bagi, hvilket gjorde det forholdsvist simpelt at give den et par ekstra centimeter. Det blev til denne prototype, som på fabrikken gik under navnet ‘Type 915’. Resultatet, som du kan se på billedet, var dog ikke udpræget heldigt, hvilket også er grunden til, at modellen aldrig gik i produktion.