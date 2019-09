Danmarks største Porsche-køretur

Her kommer også to nye partnere i det store hus i form af Carglass og Wrait.dk. Udvidelserne følger samme røde tråd, som grundlaget for konceptet bag My Garage, siger direktør Lars Bjørnbak.

De nye partnere kommer til at rykke ind sideløbende med, at My Garage bygger ny facade og udvider mulighederne for flere kontorer og mere fleksible lokaler.