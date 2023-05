Slagtilbud: Fremragende Porsche Cayenne falder med en halv million!

Porsche Cayenne er opdateret

Når biler bliver faceliftet, er det typisk kun med små ændringer, men ved Porsche Cayenne har det gennemgribende facelift medført et enormt prisfald.

Porsche har siden 2002 solgt over 1.250.000 millioner Cayenne’r, og i 2022 alene langede de 95.000 Porsche Cayenne over disken. Ud af et totalsalg på 300.000 biler i 2022.

Så det er ikke overraskende, at faceliftet af Cayenne er et af de mest omfattende i Porsche’s historie. Både drivlinjer og kabine har fået en kæmpe overhaling, og visuelt er der også pillet lidt ved grundformerne - dog er ændringerne meget nænsomme.