Kom med, når vi tester den nyeste og FEDESTE generation af Porsche 911

Porsche 911 giver store smil

Efter en times kørsel, der har efterladt et Ole Henriksen-smil på mit ansigt, kører jeg retur og spiser morgenmad med familien. Med maven fyldt afprøver jeg 911’erens andet partytrick: Den har nemlig plads til både barnestol, en kæreste på bagsædet og en barnevogn i rummet foran. Det er smart, når du skal retfærdiggøre, hvorfor familien skal bruge 2,3 mio. kr. på en ny bil. Og det er vel at mærke uden at krydse af på listen over ekstraudstyr.

