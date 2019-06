Årets vildeste overhaling på Nürburgring: Går forbi med 277 km/t... på græs!

Er du også træt af at se Formel 1, hvor der kører to Mercedes-biler rundt oppe foran uden at der sker andet, så tjek langdistanceracing. Her kører forskellige klasser af biler mod hinanden, og intet sted er det så vildt som på Nürburgring.

Til årets 24-timers løb i Det grønne Helvede ville danske Michael Christensen have vundet i sin Porsche 911 GT3 R, hvis ikke han og hans medkørere Kevin Estre, Laurens Vanthoor og Earl Bamber havde fået en straf på 5 min. 32 sek. for at overhale under gult flag.

Forrykt dommerafgørelse koster Michael sejren på Nürburgring

Godt tre timer inde i løbet skete der noget vildt (det gør der på hver omgang i løbet). Kevin Estre arbejdede sig op gennem feltet, og skulle forbi en Mercedes-AMG GT3, der ikke var meget for at give plads. Hvad gør man så? Man overhaler med to hjul på græsset.

Se hele klippet, eller spol frem til 9:00 for at se overhalingen: