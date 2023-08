Video: Offroad-Porsche tager ALLE smutveje på Nürburgring

Porsche Dakars fulde potentiale

Porsche 911 Dakar er et fantastisk mix af maksimal ydeevne og offroad-egenskaber. Det tyske blad Sport Auto testede begge dele, da de tog den til Nürburgring og satte en imponerende tid.

Tidstagning var alt andet end konventionel, da de ignorerede alle regler om at man skal holde sig inden for banen. I stedet kørte Sport Auto 911 Dakar som man ville gøre i et bilspil, når man var bagud og desparat skærer samtlige hjørner.