Endelig har Porsche gjort det!

911'er som off-roader

Porsche stjæler showet til biludstillingen i Los Angeles med en fejring af deres sejr i Paris-Dakar Rallyløbet fra 1984. 38 års-jubilæet fejres med en specialmodel ved navn 911 Dakar, der kun produceres 2.500 styk af.

Dakar-navnet bliver retfærdiggjort med en øget frihøjde på 50 mm i forhold til en klassisk 911'er, og den kan løftes 30 mm ekstra, hvis der er brug for det, selv når du kører 170 km/t. Pirelli giver den gas med dækkene, der kaldes Skorpion All Terrain Plus, med ni mm's dybt mønster, forstærkede sidevægge og dobbeltlag af gummi.

Dækkene er nok lidt for voldsomme til den danske vinter - men vi har fundet det bedste vinterdæk til pengene!