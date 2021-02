9.000 omdrejninger og gigantisk vinge: HER er den nye GT3!

Velkommen, Porsche GT3!

Den nye Porsche GT3 blev fremvist på en livestream på YouTube, den 16. februar 2021. Her kunne Porsche løfte sløret for en masse detaljer, der rammer plet for bilentusiasterne: En forbedret sugemotor på 4,0 liter og seks cylindere pryder motorrummet, og leverer 510 hk. For vægtens skyld er PDK-gearkassen kun udstyret med syv trin, og det giver en samlet køreklar masse på 1.435 kg. En masse, der kan nå 100 km/t på 3,4 sekunder, og en topfart på 318 km/t, med PDK-gearkassen.

Vi differentierer mellem PDK og ikke-PDK, fordi Porsche har valgt at velsigne os med en manuel gearkasse til endnu en generation af GT3. Gearkassen har kun seks trin, men lokker til gengæld med en marginalt højere tophastighed på 320 km/t. For den har vi USA at takke: På det amerikanske marked blev solgt 70% manuelle, hvilket var centralt i valget om at bibeholde gearkassen, ifølge Porsche. Globalt blev der kun solgt 40% manuelle.