9.000 o/min og vind i håret: Mød Porsche 718 Spyder RS!

Verdens bedste sugemotor er standard

Porsche 718 Spyder RS stiller med den eftertragtede 4,0 liters 6-cylindrede boxermotor, der lever højt på omdrejninger i stedet for trykladning eller eltilskud.

Samme motor finder du i 911 GT3, såvel som 911 GT3 Cup racerbilen. I 718 Spyder RS er effekten 500 heste, som sendes på arbejde gennem en 7-trins close-ratio PDK-gearkasse til baghjulene.

0-100 km/t klares på på 3,4 sekunder, mens topfarten er 308 km/t.

Til sammenligning med den hidtidige topvariant, 718 Spyder, er det et plus på 80 hk i motorrummet, et minus på 0,5 sekund på accelerationstiden og et plus på 8 km/t til topfart.