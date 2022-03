4 | Det ligner en sjov investering

Porsche 718 Cayman GT4 RS koster fra 2.849.900 kr. med afgifter i Danmark, hvilket er en merpris på en lille million kr. i forhold til 718 Cayman GT4 med 420 hk, som koster fra 1.919.900 kr. Vi vil vove at påstå, at den stadig er noget af et røverkøb.

GT4 RS kører næsten lige op med 911 GT3 målt på stopuret – og den kan være helt med, når det kommer til at underholde. Til gengæld må du må hoste op med 3.415.900 kr. for en 911 GT3 – og meget mere, hvis du lader dig friste af centermotoriserede superbiler fra Italien…

Noget andet er, at 718 Cayman GT4 RS har et stort potentiale for at blive en god investering som den ultimative, fossilfodrede Cayman. Produktionen er ikke begrænset i antal, men Porsche laver dem kun frem til at næste generation Cayman overtager samlebåndet, hvilket vi forventer sker senest i 2025.