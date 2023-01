Nyd synet! Porsche fejrer fødselsdag med SMUK gaderacer

Porsches nyeste konceptbil

Porsches første model 356'eren begyndte produktion i 1948 - for 75 år siden. For at fejre den vigtige milepæl fremviser Porsche en konceptbil kaldet 357, der deler de flotte designlinjer.

På trods af, at det kun er en konceptbil, låner den teknik fra Porsche 718 Cayman GT4 RS, som betyder, at der under hjelmen er en 4,0 liters sekscylindret motor, der producerer 500 hk!

Gearkassen nævnes ikke, men mon ikke det er en 7-trins PDK fra samme model.

Motoren kan drives af det syntetiske benzin e-fuel, som Porsche har investeret en masse penge i.