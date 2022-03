Indbygget filmkamera, foldetag og eldrift: DET HER er Polestar's drømmebil

Fedt! Men hvad er egentlig meningen?

Godt spørgsmål! Udover, at det bare er Polestar's drømmebil, så skal den også eksemplificere fremtiden for det svensk-kinesiske mærke. De vil nemlig udgive tre biler over der kommende tre år, som hver især skal tage inspiration fra de forskellige koncepter (altså, O2 og Precept), som Polestar har debuteret.

