Polestar's VILDE konceptbil bliver til virkelighed!

Bliver til Polestar 6

Tilbage i marts introducerede Polestar deres iøjenfaldende konceptbil Concept O2: En elektrisk roadster med et foldetag af glas og en indbygget drone, der skulle kunne optage bilen med op til 90 km/t. Men Polestar var hurtige til at gøre opmærksomme på, at det altså bare var et koncept, som ikke skulle i produktion.

Men nu har de heldigvis skiftet mening, og har netop annonceret, at Polestar O2 går i produktion og får navnet Polestar 6.

“Med den overvældende respons fra forbrugerne og pressen tog vi beslutningen om at sætte denne fantastiske roadster i produktion, og jeg er så begejstret for at kunne realisere dette projekt. Polestar 6 er en perfekt kombination af kraftfuld elektrisk ydeevne og glæden ved frisk luft, som man får med en åben bil," siger Thomas Ingenlath, Polestars administrerende direktør, i en pressemeddelelse.