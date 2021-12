Polestar er klar med den næste bil

"Polestar handler nu kun om vækst"

Udover at have planer om at den nye Polestar 3 skal være en af de mest klimaansvarlige biler nogensinde produceret, så har Polestar i øvrigt også seriøse vækstambitioner. I USA's bilindustri er eksklusive SUV'er det hurtigst voksende marked og det er netop en af grundende til at den nye Polestar 3 kommer til at blive produceret på Volvo Car's farbrik i Charlston, South Carolina i USA.

Desuden er målet for Polestar de næste tre år at lancere en ny model om året, startende med Polestar 3. Disse store planer har fået Polestars administrerende direktør, Thomas Ingenlath, til at udtale at: "Fra nu af handler Polestar kun om vækst," og det kommer til at ses på tallene.