Du kan få Polestar 2 med en justérbar Öhlins-undervogn, som er en del af en performance-pakke, der koster 50.000 kr. Men giver det mening at betale for den? Vi tager to fuldstændig ens Polestar 2, sætter dem vidt forskelligt op og giver dem en tur på FDM Sjællandsringen for at få svaret, som du kan se i videoen herunder: