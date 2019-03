Tom K-podcast: "Jeg trykker på bremsen med 300 km/t, og så springer højre bremseskive!"

Bil Magasinet's podcast, Bilsnak, er tilbage, og vi starter op igen med en af vores helt store helte. Det er selvfølgelig Tom Kristensen, der er kommet i studiet til en spændende snak, om nogle af fortidens racerbiler. Hvordan det er at køre dem, hvordan det er at vinde Le Mans, og ikke mindst en fortælling om nogle af de gange, det har været lige ved at gå galt.

Du kan lytte til podcasten i Soundcloud nedenfor, eller du kan finde den på Bil Magasinets iTunes-konto, ved at klikke på linket hér! Som altid er det selvfølgelig gratis at lytte med.

Denne podcast er sponseret af Shell.

