Podcast: Peter Tanev er i studiet til en snak om, hvorfor han har købt en stor SUV

Danmark er på vej i feriemode, men du behøver ikke blive snydt for din dosis Bil Magasinet, selv når du ligger under sydens sol med en kølig øl i den ene hånd og et oppusteligt badedyr i den anden. Seneste afsnit af vores podcast er nemlig ude i æteren, og den er som altid gratis.

Denne gang møder chefredaktør, Mikkel Thomsager, og redaktionschef, Anders Richter, vejrværten Peter Tanev, som er en vaskeægte bilnørd. Eller det vil sige, at det faktisk kan diskuteres, for han har engang købt en SsangYong fra ny – hvem gør lige det? Det er der dog et par gode grunde til, hvilket du kan høre alt om i vores program.

Lyt til podcasten i iTunes, Soundcloud herunder, eller smut en tur over på vores YouTube-kanal, hvis du også gerne vil have levende billeder på.

Denne podcast er sponseret af Dinitrol

Find flere af Bil Magasinets podcast-episoder hér!