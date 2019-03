Studenter-GTI på budget: Hvilken er sjovest?

Familien ønsker dig tillykke. Dine lærere, som har kedet dig de sidste tre år, står og smiler. Du er lettet. Nu kan livet endelig begynde. Men inden, det rigtig går i gang, har du brug for en bil. Du kan ikke være student uden at have et motoriseret køretøj, det ved enhver. Det er dumt at finde ud af, når du står med huen på. Derfor er det en god ide at, starte tidligt, så du kan finde den rette bil.

Ægte små køremaskiner

Din far og mor vil sikkert betegne de tre biler på billedet som skrot, men det skal du ikke tage dig af. Det her er ægte køremaskiner. De vejer under et ton, er udstyret med friske motorer og har en topfart på lige over 200 km/t.

Det vigtigste er dog, at undervognene er sat op til narrestreger, og når du blander det med en lav vægt, får du en bil, som kan ryste selv langt større biler af på de små veje.

Vi savlede over bøllebilerne, da vi så dem i Årets Biler og Bil Revyen for et årti siden, men dengang var de alt for dyre. I dag starter priserne fra 15.000 kr., så dine surt tjente penge fra det lede sommerferiejob giver dig en forrygende første bil uden, at du behøver at leve af spaghetti med ketchup alle ugens dage.