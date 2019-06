Peugeot viser spritny lille SUV

Den elektriske e-2008

Peugeot e-2008 er udstyret med en 100 kW elmotor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 260 Nm (fra 0 km/t). Batteriet, som har en kapacitet på 50 kWh, giver en rækkevidde på op til 310 km efter WLTP standard. Det har en garanteret levetid på 8 år eller 160.000 km med 70 % af dens opladningsevne. Batteriet er placeret under gulvet, hvilket betyder, at pladsen i både kabinen og bagagerummet er den samme som i benzin- og diesel-versionerne.

e-2008 er udstyret med et varmesystem, der består af et 5 kW varmeelement, en varmepumpe med automatisk temperaturregulering i kabinen, programmerbar varmestyring via touchskærmen eller app´en MyPeugeot samt sædevarme.. Disse elementer betyder, at der opleves samme komfort som i en bil med en forbrændingsmotor samtidig med, at rækkevidden bevares.