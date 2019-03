Peugeot Rifter: Super bagagerum – spøjst navn

Rummelig familieflytter

Designet er også personbilsagtigt og blottet for kant, charme og stillingtagen. Rifter’s design er ikke grimt – det er bare ligegyldigt og anonymt. Sammenlignet med søsterbilen Citroën Berlingo er der også i den mekaniske afdeling gjort bestræbelser for at få Peugeot’en til at virke mere voksen og mere seriøs end den “pjattede” Berlingo med sengefjedre, luftpuder på siden og modigt design. Frihøjden er hævet, ligesom støddæmpere, fjedre og styretøj er kalibreret anderledes sammenlignet med Berlingo.

Rifter skal fremstå som en praktiker uden pjank og pjat, og til det er den utrolig god. Rummeligheden imponerer med 775-3.000 liter alt efter, hvor mange sæder du har brug for. Er 3.000 liter på den kleine side, fås en lang udgave med 19 cm længere mellem akslerne og op til 4.000 liters bagagerum.

Sæderne fældes let op og ned, og gennem hele kabinen er der dejlig højt til loftet, hvis den pony, du er ved at fragte, nægter at lægge sig ned.