Peugeot: Elbiler kommer til at holde 10 år længere end benzinbiler

Hvis du synes Peugeot biler går mere i stykker end andre, så kan det vel være rigtigt, men det er slut nu, forsikrer det fransk mærke, som proklamerer en revolution af modelprogrammet, der blandt andet skal sikre, at fremtidens Peugeot-modeller holder betydeligt længere end de kendte modeller.

“I fremtiden vil levetiden for en elbil være 20 til 25 år, hvor den i dag med en konventionel brændstofbil er omkring 15 år. Den forlængede livscyklus for fremtidens biler er en fantastisk mulighed for designere til at forestille sig nye interaktioner med produkterne i løbet af deres levetid,” hedder det i en pressemeddelelse udsendt af Peugeot.

Sæderne kan også skiftes

I pressemeddelelse tegner mærket stregerne til fremtidens modeller, som skal være mere miljø- og klimaventlige, end de er i dag, ikke blot ved at benytte eldrift, men ved at omlægge produktionen, så både den og bilerne bliver bæredygtig.

Det overordnede mål et, at Peugeots elbiler skal leve betydeligt længere end de kendte fossilbiler. For at det kan lade sig gøre, vil Peugeot gøre det lettere at renovere, udskifte og genbruge flere af elbilens elementære dele. Vigtige dele af bilen, som slides over tid, skal kunne udskiftes og opdateres, det gælder eksempelvis også sæder og polstring.

