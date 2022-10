Peugeot e-208: Vi tester den fikse og elektriske minibil fra Peugeot

Overvej privatleasing af e-208

I Frankrig kører Peugeot forsøg med leasing af en basal version af Peugeot e-208 i 24 måneder for 150 euro (1.120 kr.) om måneden. Det er med 500 km om måneden, hvor du så kan købe overkørte kilometer til en fair pris. Det modsvarer økonomien i at købe en benzindrevet 208'er og viser, hvilken vej et mærke som Peugeot kan vælge at gå i stedet for at sælge meget billige elbiler kontant.

Herhjemme har Peugeot e-208 indtil fornylig været på tilbud via privatleasing over 1 år/10.000 km til 3495 kr./måned med en udbetaling på 9995 kr. inklusive fri el hos Clever. Spørg hos din lokale forhandler, om de vil lease en bil ud selv om tilbuddet er udløbet.

Længere rækkevidde i e-208 i 2023

I 2023 får e-208 elmotoren fra den nye Peugeot E- 308 med øget power og mindre forbrug. Ydelsen stiger fra 136 hk til 156 hk – og endnu mere vigtigt for kunderne: Energiforbruget bliver reduceret til 12 kWh, hvilket forlænger rækkevidden til op til 400 km. Et nyt og mere effektivt batteri på 51 kWh (48,1 kWh anvendelig kapacitet) skal bidrage til at sænke forbruget.