Nu kan du reservere den elektriske Peugeot e-208

Peugeot er klar med sit bud på en el-bil i minibilssegmentet. Peugeot e-208 er udstyret med en 100 kW elmotor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 260 Nm. Batterierne fylder 220 liter, og dem har Peugeot placeret under gulvet, så det ikke går ud over pladsen i bagagerummet.

De betyder at e-208 har samme bagagerumskapacitet som en konventionel 208 med forbrændingsmotor. Peugeot e-208 er udstyret med et 50 kW batteri, hvilket er nok til, at Peugeot e-208 har en rækkevidde på 340 km efter WLTP standard. Peugeot yder garanti på batteriet i op til 8 år eller 160.000 km.

Se alle elbiler på det danske marked hér

Opladning af Peugoet e-208

E-208 kan lades via den traditionelle “mormor-løsning” via en almindelig stikkontakt. Man kan også få installeret en ladestander i hjemmet, der lader med 11 kW, og kan give en fuld opladning på 5 timer og 15 min.

Sidst men ikke mindst kan den selvfølgelig også lades ved en offentlig ladestander – her er muligt at bruge 100 kW ladere som kan lade batteriet fra 0 til 80 pct. på 30 min