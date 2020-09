4 ting du skal vide om den eldrevne Peugeot e-2008

1. Hvad koster en Peugeot e-2008?

Den billigste Peugeot e-2008 har udstyrsniveauet Active og starter fra 279.990 kr., hvilket er 70.000 kr. mere end den billigste benzinvariant.

Vælger man en e-2008 med GT-line, er prisforskellen i forhold til benzinvarianten blot 10.000 kr.

Peugeot e-2008 kommer i fire forskellige udstyrsniveauer:

Active (279.990 kr.)

Allure (299.990 kr.)

GT-line (319.990 kr.)

GT (339.990 kr)

Den er dyrere end tilsvarende benzin- og dieselvarianter, men billigere i drift.

Priserne er med de nuværende bilafgifter.

2. Hvad koster opladning af e-2008?

Peugeot har indgået et samarbejde med Clever, hvor de tilbyder et fast abonnement inklusive installation af en ladeboks derhjemme – Clever Unlimited. Her får du adgang til ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk samt installeret en ladeboks derhjemme. Prisen er 749 kr. pr. måned alt inklusive.

Hvis du ikke har brug for en ladeboks derhjemme, kan du også få Clever Unlimited Network, som du kan lade på alle offentlige Clever-ladere landet over. Her er prisen 625 kr. pr. måned.

Peugeot e-2008 slipper med 660 kr. i årlig grøn ejerafgift.