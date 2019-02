Peugeot er ved at rykke ind i BMW M3-territorium

Kan køre på strøm alene

Peugeot 508 Sport Engineered er en plug-in-hybrid, også kaldet en opladningshybrid. Det vil altså sige, at du kan lade batteriet på 11,8 kWh op via stikkontakten. Derfor er det også muligt at sætte bilen i elektrisk-mode, hvor den kan køre op til 50 km udelukkende på elektricitet.

For at 508 SE skiller sig ud fra den almindelige Peugeot 508, har den fået en mere aggressiv forkofanger, kulfiber-sidespejle, limegrønne detaljer og et sæt store 20” fælge. Sporvidden er øget med 24 mm foran og 12 mm bagtil, for at sikre bedre greb.

Kabinen ligner sig selv - lige bortset fra den generøse brug af alcantara og kulfiber på de store overflader.

Indtil videre er den desværre stadig et koncept, men alt tyder på, at vi inden for en overskuelig fremtid kommer til at se en leveringsklar Peugeot 508 med store overarme.