Hvad er nu det: En Peugeot med 360 hk ?!?

Peugeot lancerer et nyt performance-brand med navnet Peugeot Sport Engineered. Det sker med performance-varianter af 508 og 508 SW, der samtidig giver debut til et nyt logo for brandet i form af tre ”kryptonit” klør, der er inspireret af baglygterne på Peugeot 504 Coupé.

Peugeot vender tilbage til Le Mans

508 Peugeot Sport Engineered er tænkt som et koncentrat af al den viden og ekspertise, der er lagret i Peugeot Sport-teamet gennem årtier med WRC rally-VM, Dakar, Pikes Peak. Le Mans og WEC (World Endurance Championship).

Samtidig med lanceringen af deres første varianter annoncerer Peugeot sin tilbagevenden til WEC og 24-timers løbet i Le Mans i den nye Hypercar-klasse i 2022.