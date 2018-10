Ny Peugeot 508 bliver klassens billigste bil

Peugeot 508: Motorprogram

Dieselmotor

Indtil hybriden kommer, må vi nøjes med konventionelle diesel- og benzinmotorer. På dieselfronten er der to grundmotorer at vælge imellem. Den ene spreder sig over 1,5-liters slagvolumen og yder 130 hk, men der er også mulighed for en større sag på 2-liter med enten 160 hk eller 180 hk. Bil Magasinet har kørt den store 180 hestes dieselmotor, der har et dejligt overskud og puden af moment, der er på 400 Nm, er matchet og kalibreret fint til den nye 8-trins automatgearkasse, der virkelig formår at udnytte det store moment til at lave glidende skift.

Ved almindelig kørsel holdes omdrejningerne lave takket være en fin software, der synes intelligent og velovervejet i sin skifterytme. Det lave omdrejningstal har også en styrke i, at den store 2-liters dieselmotor ikke skråler livet af sig. Den lyder desværre grov, og kabinen er ikke befriet for støj fra motorrummet. Diesel har det seneste stykke tid stået i skyggen grundet frygten for forurening, men begge franske Peugeot-dieselmotorer i 508 opfylder de seneste Euro 6d-krav.