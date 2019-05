Peugeot 508 får et opsigtsvækkende comeback

Peugeot 508 gør tilnærmelser i dét sekund, du lukker den op med fjernbetjeningen.

De skarpe LED-baglygter udfører et lysshow, mens den folder sidespejlene ud og tænder et blåt LED-bånd over instrumentpanelet. Hvor andre mærker har travlt med at pensionere deres firmabilsmodeller og i stedet bygge SUV’er i højden, har franskmændene givet den en skalle og forsøgt at lave en bil med premiumfornemmelse til en nogenlunde folkelig pris.

GT-Line anbefales

Sportssæderne i næsthøjeste udstyrsniveau GT-Line har dellæder og er så velstøttende, at de er certificerede af et tysk institut for sunde rygge (AGR). Kabineindretningen skiller sig ud i selskabet med Peugeot’s digitale i-cockpit, der titter ud over det lille rat og flankeres af en tårnhøj midterkonsol, hvor infotainmentsystemet betjenes med slanke vippetangenter i alu-look.

Nattesynsassistent fungerer godt

Her er også noget for gadget-fans. Som ekstraudstyr fås en nattesynsassistent, som vi ellers kun plejer at se i luksusklassen.

Et infrarødt kamera øverst i forruden registrerer fodgængere, cyklister og større dyr længe inden, man selv får øje på dem. Det vises i sort/hvidt på skærmen bag rattet, og objekter, der udgør en trussel for bilen, markeres med en rød firkant. Det kræver ingen tilvænning, og fungerer godt på landet i bælgravende mørke men også i byen, hvor bilen insisterer på at man er opmærksom på bløde trafikanter. Assistenten er ekstraudstyr til 27.000 kr.

Har du penge nok, kan du holde fest og bestille bilen med rødt nappalæder på sæder og instrumentbord. Det tilfører en herlig dekadent og fransk stemning til 60.000 kr.