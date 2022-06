Hvad er nu det: Peugeot 408 ligner næsten en ... BMW X6?!?

Kabine med sikkerhed og elektronik

Kabinen har lille og lavt placeret rat som i øvrige Peugeot'er, en stor 10! skærm midten og digitale instrumenter.

I alt er der mulighed for otte profiler, hvor Instrumenteringen kan personificeres og det samme kan nogle drejehjul under touchskærmen, så selvlagte funktioner som sædevarme er lettilgængelig. Det er i stedet for, at man skal finde alle funktioner i infotainmentsystemet.

På ekstraudstyrslisten findes en række køreassistensystemer der får information fra seks kameraer og ni radarer. Det gælder adaptiv fartpilot, 360-graders kamera til parkering og vejbaneassistent med semiautomatisk vejbaneskift.