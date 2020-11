Var det noget med en ny Peugeot 405?

Billigere end Danmarks billigste bil

I stedet er 406s faktisk bare en 405, som til gengæld fås med helt op til to airbags – vildt – og et automatgear til at drive den 1.8-liters benzinmotor med 99 hk frem. Eller en diesel-udgave med 104 hk.

Omvendt får 406S noget, som 405 helt sikkert ikke havde, da den var ny i 1987 – parkeringssensorer. Sædevarme og klimaanlæg er på ekstraudstyrslisten. Bilen får en pris på 17.500 aserbaijanske manat – cirka 68.000 danske kroner.

Danmarks billigste bil, en Citroën C1, skal du hoste op med 20.000 kr. ekstra.