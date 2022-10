Test af Peugeot 3008: Kraftig familie-Peugeot udmærker sig som plugin-hybrid

Hvor langt kører 3008 på el?

Batteriet på 13,2 kWh er placeret under ­gulvet i bagagerummet, hvilket ­stjæler noget plads (125 liter). Det kan lades med op til 7,4 kW og præsterer en elektrisk rækkevidde på op til 63 km i WLTP-normen.

Det vil sige 50 km i virkeligheden ved blandet kørsel og 30 km på motorvejen med 130 km/t. ­Funktionen til at gemme el til senere brug er skjult langt nede i en menu, men det går an, for den virker fint.

Det må være en raket, når den har 300 hk? Næ, for giver man gas, farer benzinmotoren op i en skinger tone, så tag det roligt og nyd, at du får bil i ­stedet for afgifter for pengene. Og vælg så 225 hk-varianten til 351.990 hk (2023 priser).